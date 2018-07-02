Gazzetta, Corvino domani sarà a Milano per definire Lafont, Pasalic e Castrovilli

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Pantaleo Corvino domani raggiungerà Milano per definire le trattative di Pasalic, Lafont e Castrovilli. Per il centrocampista croato or...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Pantaleo Corvino domani raggiungerà Milano per definire le trattative di Pasalic, Lafont e Castrovilli. Per il centrocampista croato ormai è accordo con il Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Castrovilli rimarrà in prestito per un'altra stagione alla Cremonese, protagonista in Serie B. Il portiere Lafont è definito con il Tolosa per una cifra intorno ai 9 milioni di euro ed oggi sosterrà le visite mediche in viola.