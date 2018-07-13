Casa Mercato viola, via libera per Pasalic e Pjaca. I dettagli delle operazioni

Pasalic sarà molto presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Il Chelsea, formalizzato l'arrivo dal Napoli di Maurizio Sarri può adesso liberare il giocatore. I club sono già da tempo d'accordo per u...

Pasalic sarà molto presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Il Chelsea, formalizzato l'arrivo dal Napoli di Maurizio Sarri può adesso liberare il giocatore. I club sono già da tempo d'accordo per un prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni. Secondo quanto raccolto però la Fiorentina avrebbe rassicurato il Chelsea della volontà di riscattare il giocatore a fine stagione.

Marko Pjaca invece domenica avrà la partita più importante della sua vita. Difficile che possa giocare, ma giustamente la sua concentrazione sarà tutta lì. Una volta finito il mondiale la viola potrà chiudere finalmente questa agognata operazione. Il costo sarà di 5 milioni subito più di 18-20 milioni di riscatto obbligatorio. Nella operazione non dovrebbero essere inserite nè opzioni su giocatori della Fiorentina nè diritti di recompra.

La Fiorentina infine, in una giornata priva di grandi novità, ha ufficializzato i prestiti in serie B di Gori e Cerofolini e in serie C di Mosti, Pinto e Salifu. Per De Paul invece c'è dei problemi tra il giocatore ed il club. L'Udinese per problemi di rapporti non intende al momento cedere il giocatore ed ha fatto la richiesta assurda di 30 milioni di euro.

Lorenzo Bigiotti