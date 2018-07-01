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GdS, quasi fatta per Pasalic. Martedi le visite mediche per la Fiorentina

I viola non chiudono solo per il francese Lafont. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'arrivo del croato Mario Pasalic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 10:09
GdS, quasi fatta per Pasalic. Martedi le visite mediche per la Fiorentina -
Rassegna Stampa
Pasalic
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I viola non chiudono solo per il francese Lafont. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'arrivo del croato Mario Pasalic. L'accordo con il Chelsea sulla base del prestito con diritto di riscatto è già stato raggiunto, nella giornata di martedì il croato può arrivare a Firenze per sostenere le visite mediche.

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