GdS, quasi fatta per Pasalic. Martedi le visite mediche per la Fiorentina
I viola non chiudono solo per il francese Lafont. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'arrivo del croato Mario Pasalic
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 10:09
I viola non chiudono solo per il francese Lafont. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per l'arrivo del croato Mario Pasalic. L'accordo con il Chelsea sulla base del prestito con diritto di riscatto è già stato raggiunto, nella giornata di martedì il croato può arrivare a Firenze per sostenere le visite mediche.