Tuttosport, Corvino vuole chiudere per Pjaca a 25 milioni. La Juve spinge per Chiesa..
Come si legge sulle pagine del quotidiano Tuttosport, il DG viola Pantaleo Corvino vuole acquistare il giovane croato Marko Pjaca appena terminato il mondiale
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 10:01
Come si legge sulle pagine del quotidiano Tuttosport, il DG viola Pantaleo Corvino vuole acquistare il giovane croato Marko Pjaca appena terminato il mondiale, che lo vede protagonista con la Croazia. La trattativa si può chiudere a 25 milioni con diritto di riacquisto per i bianconeri che continuano a spingere per avere un'opzione su Federico Chiesa.