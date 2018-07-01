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Tuttosport, Lafont firmerà un contratto di 5 anni. Il ragazzo ha voluto fortemente la Fiorentina

Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina sarebbe in dirittura d'arrivo per Alban Lafont, portiere classe '99 che in patria viene definito il "Donnarumma francese".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2018 10:18
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Come riporta il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina sarebbe in dirittura d'arrivo per Alban Lafont, portiere classe '99 che in patria viene definito il "Donnarumma francese". Il numero 1 del Tolosa, che firmerà un contratto della durata di 5 anni, ha voluto fortemente la Fiorentina, dove fra l'altro troverà una colonia francese pronto ad aiutarlo nella sua nuova esperienza

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