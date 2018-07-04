Pedullà: "Pasalic alla Fiorentina, ci siamo. Ok del Chelsea al prestito con diritto di riscatto. Le visite..."
Alfredo Pedullà ha parlato del colpo Pasalic in chiave viola, sul suo sito: "Mario Pasalic alla Fiorentina, viaggiamo spediti verso il via libera del Chelsea. Il club di Abramovich è alle prese con la...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 15:20
Alfredo Pedullà ha parlato del colpo Pasalic in chiave viola, sul suo sito: "Mario Pasalic alla Fiorentina, viaggiamo spediti verso il via libera del Chelsea. Il club di Abramovich è alle prese con la trattativa per Sarri (l’allenatore scelto da mesi), ma ha già dato il placet per il trasferimento del centrocampista. Individuata la formula, prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina è pronta per organizzare le visite, countdown Pasalic".