Calamai: "Pjaca e Pasalic? Corvino non è scemo, non è ancora finita. Vlahovic un fenomeno"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Credo che sia stato fatto un lodevole sforzo per tenere tutti i giocatori più importanti e capisco che serva un po’ di tempo per inserire altri t...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Credo che sia stato fatto un lodevole sforzo per tenere tutti i giocatori più importanti e capisco che serva un po’ di tempo per inserire altri tre o quattro giocatori per provare ad alzare il livello. Ma non solo con i nuovi arrivi, soprattutto con la crescita di chi c’è già come Chiesa, Veretout, Milenkovic".

Prosegue su un rinforzo: "In arrivo c’è Gerson, che sarà un’alternativa ai titolari".

E su un obiettivo che sembra ormai sfumato: "Pasalic? Hanno fatto passare Corvino per scemo, ma ancora non mi sembra sia stato annunciato dall’Atalanta. Prima di perderlo ce ne passa, perchè la Fiorentina si era mossa in anticipo con il giocatore".

Spende alcune parole anche per Pjaca: "E lo stesso vale per Pjaca, su cui la Fiorentina resta in vantaggio".

Conclude su un giovane talento viola: "Vlahovic per me è un fenomeno, visto dal vivo è impressionante se si pensa che è un 2000. E’ un’altra pepita che Corvino e la Fiorentina hanno tra le mani".