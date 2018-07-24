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Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...

Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta, tanto che - di ritorno dall'Australia - è atteso a Bergamo già questa sera. L'affare, seppur con una settimana di ritardo rispetto al previsto, si chiuderà in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 12:44
Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione... - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta, tanto che - di ritorno dall'Australia - è atteso a Bergamo già questa sera. L'affare, seppur con una settimana di ritardo rispetto al previsto, si chiuderà in prestito oneroso a 1 milione di euro con 15 per il riscatto.

Fonte: Tuttosport

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