Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...
Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta, tanto che - di ritorno dall'Australia - è atteso a Bergamo già questa sera. L'affare, seppur con una settimana di ritardo rispetto al previsto, si chiuderà in...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 12:44
Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta, tanto che - di ritorno dall'Australia - è atteso a Bergamo già questa sera. L'affare, seppur con una settimana di ritardo rispetto al previsto, si chiuderà in prestito oneroso a 1 milione di euro con 15 per il riscatto.
Fonte: Tuttosport