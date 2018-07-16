La Nazione, brusco stop per Pasalic e Pjaca. E Milenkovic rischia di essere sacrificato

“Pjaca-Pasalic: brusco stop“. Titola così La Nazione in edicola oggi. Per quanto riguarda l’ex Milan, l’inserimento dell’Atalanta e la formula di pagamento non sono due aspetti secondari. Corvino, com...

“Pjaca-Pasalic: brusco stop“. Titola così La Nazione in edicola oggi. Per quanto riguarda l’ex Milan, l’inserimento dell’Atalanta e la formula di pagamento non sono due aspetti secondari. Corvino, come noto forte del sì del giocatore (e procuratore), ha prospettato ai Blues un prestito oneroso e riscatto il prossimo anno. In tutto 15 milioni che il Chelsea vorrebbe obbligati. La Fiorentina ha storto il naso, cercando un accordo diverso: senza obbligo. E qui si sono inseriti i nerazzurri ma anche la Lazio

Capitolo Pjaca: la Juve vuole 20 milioni, anche con la recompra, ma il prestito deve essere con obbligo di riscatto; aspetto quest’ultimo che non convince. Ma i margini per un accordo ci sono ancora. La Fiorentina, intesa come proprietà, non lo ha mai detto apertamente, ma ha sussurrato che i ‘top player’ per quest’anno non si toccano. E dunque, Chiesa, Simeone e Veretout resteranno. Però, nel caso sia necessario avvicinarsi ad almeno una richiesta delle due società ecco che bisognerà individuare un altro modo di fare cassa. Forse non basteranno le cessioni di Eysseric (probabile) e di Saponara (difficile) per mettere insieme subito il gruzzoletto con cui ingolosire Juve e appunto Chelsea. Oppure una terza strada; l’autofinanziamento, però, non è finito. Dunque il pezzo pregiato che ‘rischia’ di essere sul mercato è Milenkovic che ha un estimatore certo, il Cholo Simeone all'Atletico di Madrid.

Per questi motivi non sono tramontate le ipotesi Berardi e De Paul. Per il primo, Corvino ha offerto 15 milioni al Sassuolo. Pochi per i neroverdi. Con un paio di giovani se ne può riparlare, ma non Riccardo Sottil che la viola non vuole cedere. Berardi, però, preferisce la Roma, da cui il Dg viola potrebbe pescare alcuni esuberi come Defrel, Perotti ed El Shaarawy.