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TuttoSport, Corvino è a Milano ma per l'arrivo di Pasalic serve ancora pazienza

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Pantaleo Corvino si trova a Milano ma per definire l'affare che porterebbe Mario Pasalic in viola servirà ancora pazienza. Il Chelsea è impegnato nell'ingaggio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 08:52
TuttoSport, Corvino è a Milano ma per l'arrivo di Pasalic serve ancora pazienza - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Secondo quanto riportato da TuttoSportPantaleo Corvino si trova a Milano ma per definire l'affare che porterebbe Mario Pasalic in viola servirà ancora pazienza. Il Chelsea è impegnato nell'ingaggio del suo nuovo allenatore (con ogni probabilità Sarri) e poi si concentrerà sulle trattative per i giocatori.

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