TuttoSport, Corvino è a Milano ma per l'arrivo di Pasalic serve ancora pazienza
Secondo quanto riportato da TuttoSport, Pantaleo Corvino si trova a Milano ma per definire l'affare che porterebbe Mario Pasalic in viola servirà ancora pazienza. Il Chelsea è impegnato nell'ingaggio...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 08:52
Secondo quanto riportato da TuttoSport, Pantaleo Corvino si trova a Milano ma per definire l'affare che porterebbe Mario Pasalic in viola servirà ancora pazienza. Il Chelsea è impegnato nell'ingaggio del suo nuovo allenatore (con ogni probabilità Sarri) e poi si concentrerà sulle trattative per i giocatori.