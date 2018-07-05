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Amichevoli estive: 5 partite tutte a Moena. Si parte l'11 Luglio con il Team Val Di Fassa e si termina il 21 Luglio con il Venezia

Sarà dunque un mese di esperimenti per Pioli quello di Luglio con 5 amichevoli estive in programma a Moena:l'11 Luglio alle 17.30 contro il Team Val Di Fassa. Il 14 Luglio contro l'U.S. Borgo, il 18 L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 09:24
Amichevoli estive: 5 partite tutte a Moena. Si parte l'11 Luglio con il Team Val Di Fassa e si termina il 21 Luglio con il Venezia -
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Sarà dunque un mese di esperimenti per Pioli quello di Luglio con 5 amichevoli estive in programma a Moena:

l'11 Luglio alle 17.30 contro il Team Val Di Fassa. Il 14 Luglio contro l'U.S. Borgo, il 18 Luglio contro l'Hellas Verona, il 20 Luglio contro il Vicenza ed il 21 Luglio l'ultima contro il Venezia.

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