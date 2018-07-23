SportMediaset, Pasalic dirà si all'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15. Annuncio a breve
Secondo quanto raccolto dai colleghi di SportMediaset.it, Mario Pasalic dirà si all'Atalanta a breve. La trattativa si concluderà per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro p...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 11:28
Secondo quanto raccolto dai colleghi di SportMediaset.it, Mario Pasalic dirà si all'Atalanta a breve. La trattativa si concluderà per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro per il Chelsea. Sfuma dunque l'ex Milan per la Fiorentina.