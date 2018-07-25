Ufficiale: Mario Pasalic è un giocatore dell'Atalanta.
Mario Pasalic dopo essere stato vicinissimo alla Fiorentina fino a pochi giorni fa, alla fine è passato all'Atalanta. Pochi istanti fa è arrivata anche la comunicazione da parte dell'Atalanta, che ha...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 15:54
Mario Pasalic dopo essere stato vicinissimo alla Fiorentina fino a pochi giorni fa, alla fine è passato all'Atalanta. Pochi istanti fa è arrivata anche la comunicazione da parte dell'Atalanta, che ha ufficializzato l'acquisto del croato.