Ufficiale: Mario Pasalic è un giocatore dell'Atalanta.

Mario Pasalic dopo essere stato vicinissimo alla Fiorentina fino a pochi giorni fa, alla fine è passato all'Atalanta. Pochi istanti fa è arrivata anche la comunicazione da parte dell'Atalanta, che ha...

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2018 15:54

MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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