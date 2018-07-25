Bernardeschi: "Ho fatto un viaggio spirituale. Punto a salire un gradino..."
Così Federico Bernardeschi: "Voglio fare un pochino di più della scorsa stagione. Ogni anno punto a salire un gradino. Questa estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio meraviglioso con molta spiri...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2018 16:55
Così Federico Bernardeschi: "Voglio fare un pochino di più della scorsa stagione. Ogni anno punto a salire un gradino. Questa estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio meraviglioso con molta spiritualità, molti paesaggi da vedere e molte cose meravigliose che il mondo ci offre e ci regala per poi portarmele dentro".