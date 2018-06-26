La Nazione, Corvino su Pasalic. Dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto
La Fiorentina, scrive La Nazione, dovrà parlare col Chelsea di Pasalic. I blues, che non ritengono il centrocampista utile alla loro rosa, potrebbero assecondare una sua volontà di partire. Pasalic in...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 08:49
La Fiorentina, scrive La Nazione, dovrà parlare col Chelsea di Pasalic. I blues, che non ritengono il centrocampista utile alla loro rosa, potrebbero assecondare una sua volontà di partire. Pasalic in Russia ha disputato una stagione tutto sommato positiva e Corvino punta a un prestito con riscatto (obbligatorio) già fissato a circa 9 milioni di euro. Per il direttore generale dell’area tecnica viola potrebbe essere il profilo ideale da affiancare a Veretout.