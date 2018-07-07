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La Nazione, se Lunedì il Chelsea risolve la questione allenatore, Martedì sarà il giorno di Pasalic in viola

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, in una sezione dedicata al mercato viola, se Lunedì il Chelsea ufficializzerà il cambio in panchina (da Conte a Sarri) il giorno dopo potrà concentr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 11:47
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, in una sezione dedicata al mercato viola, se Lunedì il Chelsea ufficializzerà il cambio in panchina (da Conte a Sarri) il giorno dopo potrà concentrarsi sulle questioni di calciomercato e di conseguenza sul passaggio di Mario Pasalic dai blues londinesi alla Fiorentina.

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