La Nazione, il Chelsea acconsente al prestito con obbligo di riscatto per Pasalic. Il giocatore vuole Firenze
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'ex giocatore del Milan, Mario Pasalic sarebbe sempre più convinto di venire a Firenze. Corvino ieri ha incontrato Naletic, agente sia di...
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'ex giocatore del Milan, Mario Pasalic sarebbe sempre più convinto di venire a Firenze. Corvino ieri ha incontrato Naletic, agente sia di Pasalic che di Pjaca ed il buon rapporto con il Direttore viola permette anche qualche limatura su gli ingaggi con la volontà di entrambi i calciatori, di vestire il viola.
Il Chelsea dunque per il centrocampista croato acconsente al prestito con obbligo di riscatto ma, se la Fiorentina lo volesse acquistare a titolo definitivo, potrebbe comunque sborsare una cifra intorno agli 8 milioni di euro.