La Nazione, il Chelsea acconsente al prestito con obbligo di riscatto per Pasalic. Il giocatore vuole Firenze

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'ex giocatore del Milan, Mario Pasalic sarebbe sempre più convinto di venire a Firenze. Corvino ieri ha incontrato Naletic, agente sia di...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2018 08:52

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