Pasalic, accordo Fiorentino-Chelsea. Chiusura in poche ore
Secondo il Corriere Fiorentino, ancora 24 o massimo 48 ore e tutto dovrebbe essere risolto e dovrebbe essere risolta la vicenda Pasalic. L’accordo tra viola e inglesi c’è già: prestito con diritto di...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 08:50
Secondo il Corriere Fiorentino, ancora 24 o massimo 48 ore e tutto dovrebbe essere risolto e dovrebbe essere risolta la vicenda Pasalic. L’accordo tra viola e inglesi c’è già: prestito con diritto di riscatto. Lo stesso centrocampista croato non aspetta altro che poter essere a disposizione di Pioli già entro questo weekend.