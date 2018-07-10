Pasalic, accordo Fiorentino-Chelsea. Chiusura in poche ore

Secondo il Corriere Fiorentino, ancora 24 o massimo 48 ore e tutto dovrebbe essere risolto e dovrebbe essere risolta la vicenda Pasalic. L’accordo tra viola e inglesi c’è già: prestito con diritto di...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2018 08:50

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