Pedullà: "Fiorentina ancora in vantaggio su Pasalic. Ceccherini? False voci, il secondo di Lafont..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: "Situazione Pasalic? La Fiorentina continua ad essere in vantaggio, ma per ora non ci sono novità. Ceccherini? No, sono...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 14:42
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: "Situazione Pasalic? La Fiorentina continua ad essere in vantaggio, ma per ora non ci sono novità. Ceccherini? No, sono false voci messe in circolazione dagli agenti del giocatore. Vice Lafont? Non c'è tutta questa fretta, la viola per ora è coperta da Dragowski e Cerofolini, può operare con calma sotto questo profilo".