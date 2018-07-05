Pedullà: "Fiorentina ancora in vantaggio su Pasalic. Ceccherini? False voci, il secondo di Lafont..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato viola: "Situazione Pasalic? La Fiorentina continua ad essere in vantaggio, ma per ora non ci sono novità. Ceccherini? No, sono...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2018 14:42

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