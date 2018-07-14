CdS Stadio, oggi Pasalic sarà ufficializzato. Pjaca arriva dopo il Mondiale. Eysseric e Saponara saranno ceduti
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la Fiorentina oggi, dopo lo sblocco di Sarri al Chelsea, dovrebbe ufficializzare l'arrivo in viola del centrocampista croato M...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 08:54
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la Fiorentina oggi, dopo lo sblocco di Sarri al Chelsea, dovrebbe ufficializzare l'arrivo in viola del centrocampista croato Mario Pasalic in prestito con diritto di riscatto. Per Pjaca ormai l'imminente fine del Mondiale dove la Croazia in finale affronterà la Francia è questione di giorni. Finita la competizione si legherà alla squadra gigliata. In uscita partiranno, secondo il quotidiano, sia Eysseric che Saponara.