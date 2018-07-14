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CdS Stadio, oggi Pasalic sarà ufficializzato. Pjaca arriva dopo il Mondiale. Eysseric e Saponara saranno ceduti

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la Fiorentina oggi, dopo lo sblocco di Sarri al Chelsea, dovrebbe ufficializzare l'arrivo in viola del centrocampista croato M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 08:54
CdS Stadio, oggi Pasalic sarà ufficializzato. Pjaca arriva dopo il Mondiale. Eysseric e Saponara saranno ceduti - AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, la Fiorentina oggi, dopo lo sblocco di Sarri al Chelsea, dovrebbe ufficializzare l'arrivo in viola del centrocampista croato Mario Pasalic in prestito con diritto di riscatto. Per Pjaca ormai l'imminente fine del Mondiale dove la Croazia in finale affronterà la Francia è questione di giorni. Finita la competizione si legherà alla squadra gigliata. In uscita partiranno, secondo il quotidiano, sia Eysseric che Saponara. 

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