Pedullà: "Con le cessioni di Saponara ed Eysseric arriva il regista. Pessimismo su Pjaca e Pasalic"
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di RadioBruno analizzando la situazione della Fiorentina sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:"Quando Co...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 15:42
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di RadioBruno analizzando la situazione della Fiorentina sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:
"Quando Corvino cederà Saponara ed Eysseric avrà i soldi necessari per acquistare il regista che Pioli chiede. Pasalic e Pjaca? C'è pessimismo da Sabato. Per Pjaca la Fiorentina vuole il diritto di riscatto e non l'obbligo, la trattativa non è tramontata ma vanno superati questi paletti".