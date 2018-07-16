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Pedullà: "Con le cessioni di Saponara ed Eysseric arriva il regista. Pessimismo su Pjaca e Pasalic"

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di RadioBruno analizzando la situazione della Fiorentina sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:"Quando Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 15:42
Pedullà: "Con le cessioni di Saponara ed Eysseric arriva il regista. Pessimismo su Pjaca e Pasalic" -
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Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato come di consueto ai microfoni di RadioBruno analizzando la situazione della Fiorentina sul mercato. Queste le sue dichiarazioni:

"Quando Corvino cederà Saponara ed Eysseric avrà i soldi necessari per acquistare il regista che Pioli chiede. Pasalic e Pjaca? C'è pessimismo da Sabato. Per Pjaca la Fiorentina vuole il diritto di riscatto e non l'obbligo, la trattativa non è tramontata ma vanno superati questi paletti".

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