Corriere Fiorentino, nelle prossime ore Pasalic sarà ufficialmente della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'ex centrocampista del Milan di proprietà del Chelsea Mario Pasalic è ormai ad un passo dal vestire la maglia viola. Nelle pr...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, l'ex centrocampista del Milan di proprietà del Chelsea Mario Pasalic è ormai ad un passo dal vestire la maglia viola. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera da parte della società londinese per le visite mediche su una base che vede il prestito con diritto di riscatto a favore viola. La dirigenza blues al momento è molto impegnata per ingaggiare Maurizio Sarri alla guida tecnica ma il transfer di Pasalic è ormai imminente.