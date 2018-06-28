Pedullà: "Concorrenza non spietata su Lafont. Pasalic presto in viola"

Alfredo Pedullà ha fatto il punto a Radio Bruno: “Gabriel e Lafont sono i due in prima fila: sul brasiliano c’è stato un incontro, che è l’anticamera dell’operazione. Prima di uscire dal Milan però de...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto a Radio Bruno: “Gabriel e Lafont sono i due in prima fila: sul brasiliano c’è stato un incontro, che è l’anticamera dell’operazione. Prima di uscire dal Milan però deve rinnovare il contratto. Lafont è un’operazione più complicata, su Meret la Fiorentina aveva fatto un’operazione fantastica, è davvero un predestinato. La concorrenza sui giovani portieri ci può essere ma è meno spietata perché i grandi club stanno cercando giocatori pronti. Due rinforzi entro la prossima settimana? Il giorno di Sarri al Chelsea arriverà presto e da lì la liberazione di Pasalic: penso che lui, Gabriel e poi Pjaca possano andare in ordine”.