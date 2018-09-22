I rimpianti di Pasalic: "Ho scelto l'Atalanta per giocare in Europa, ma adesso..."
Mario Pasalic, centrocampista da questa stagione in forza all'Atalanta, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il croato è tornato a par...
Mario Pasalic, centrocampista da questa stagione in forza all'Atalanta, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il croato è tornato a parlare anche sulle motivazioni che lo hanno indotto a scegliere i nerazzurri, dopo essere stato a lungo seguito anche dalla Fiorentina: "Se l’Europa ha influito sulla mia scelta? Certo, inutile negarlo. Partite in più significa chance in più, visibilità. Però dobbiamo guardare avanti. Siamo fuori dall’Europa, chi siamo dovrà dircelo il campionato".