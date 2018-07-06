Pasalic, l'Atalanta ha disturbato i viola, ma il giocatore arriverà comunque a Firenze

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina, con i “soliti” due nomi al centro di tutto: Pasalic e Pjaca. Per il primo l’Atalanta ha provato il sorpasso sulla Fiorentin...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina, con i “soliti” due nomi al centro di tutto: Pasalic e Pjaca. Per il primo l’Atalanta ha provato il sorpasso sulla Fiorentina, ma la viola resta fiduciosa di poter chiudere, avendo l’accordo col giocatore che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. La vicenda si sbloccherà quando i Blues ufficializzeranno il nuove allenatore. Dopo il Mondiale la Fiorentina conta di chiudere anche per Pjaca. Accordo con il giocatore già fatto, mancano da limare alcuni dettagli con la Juventus