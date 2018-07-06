Da Eysseric e Dragowski a Cristoforo e Olivera. La Fiorentina è piena di esuberi in vendita

Cessioni, cessioni e ancora cessioni. Questo uno dei principali obiettivi del mercato estivo della Fiorentina, nell’attesa di arrivi importanti come Pasalic o Pjaca. I primi due partenti quasi certi s...

Cessioni, cessioni e ancora cessioni. Questo uno dei principali obiettivi del mercato estivo della Fiorentina, nell’attesa di arrivi importanti come Pasalic o Pjaca. I primi due partenti quasi certi sono Olivera e Cristoforo, considerati in vendita già l’anno scorso. Con 2 milioni nelle casse gigliate potrebbero tranquillamente lasciare Firenze.

Sempre a centrocampo c’è il rebus Saponara, che non è incedibile e Corvino potrebbe cederlo, anche se resta difficile mandar via un giocatore da poco riscattato dall’Empoli ad un prezzo irrisorio. Per Valentin Eysseric, invece, si prospetta un futuro in patria, fino a pochi giorni fa oggetto di scambio per Lafont col Tolosa, porterebbe circa 7 milioni. Per Dragowski si pensa al prestito, anche se partirà domani per Moena. In caso di cessione del polacco,la Fiorentina ricaverebbe non meno di 5 milioni.

La Nazione