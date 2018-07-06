Lafont incredulo: "Non mi aspettavo un affetto così dai tifosi viola"
Il Corriere Dello Sport Stadio, riporta alcune parole di Alban Lafont, espresse durante la sessione autografi al Fiorentina Store stadio: “Non mi aspettavo davvero tutto questo entusiasmo e così tanta...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:06
Il Corriere Dello Sport Stadio, riporta alcune parole di Alban Lafont, espresse durante la sessione autografi al Fiorentina Store stadio: “Non mi aspettavo davvero tutto questo entusiasmo e così tanta gente per questo appuntamento. Più che al Tolosa, dove comunque mi hanno sempre riempito d’affetto”, riporta Stadio.