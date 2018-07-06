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Lafont incredulo: "Non mi aspettavo un affetto così dai tifosi viola"

Il Corriere Dello Sport Stadio, riporta alcune parole di Alban Lafont, espresse durante la sessione autografi al Fiorentina Store stadio: “Non mi aspettavo davvero tutto questo entusiasmo e così tanta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:06
Lafont incredulo: "Non mi aspettavo un affetto così dai tifosi viola" -
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Il Corriere Dello Sport Stadio, riporta alcune parole di Alban Lafont, espresse durante la sessione autografi al Fiorentina Store stadio: “Non mi aspettavo davvero tutto questo entusiasmo e così tanta gente per questo appuntamento. Più che al Tolosa, dove comunque mi hanno sempre riempito d’affetto”, riporta Stadio.

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