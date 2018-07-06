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La Nazione, il Milan è pronto a tornare su Biraghi. Attacco al terzino se partirà R.Rodriguez

Come riporta La Nazione in edicola oggi, su Biraghi c’è il Milan, che lo ha inserito tra i papabili sostituiti in caso di partenza di Ricardo Rodriguez, protagonista al Mondiale con la sua Svizzera. C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:35
La Nazione, il Milan è pronto a tornare su Biraghi. Attacco al terzino se partirà R.Rodriguez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Come riporta La Nazione in edicola oggi, su Biraghi c’è il Milan, che lo ha inserito tra i papabili sostituiti in caso di partenza di Ricardo Rodriguez, protagonista al Mondiale con la sua Svizzera. Così, se Rodriguez dovesse effettivamente lasciare Milano, ecco che i rossoneri potrebbero bussare alla porta di Corvino e chiedere Biraghi.

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