La Nazione, il Milan è pronto a tornare su Biraghi. Attacco al terzino se partirà R.Rodriguez
Come riporta La Nazione in edicola oggi, su Biraghi c’è il Milan, che lo ha inserito tra i papabili sostituiti in caso di partenza di Ricardo Rodriguez, protagonista al Mondiale con la sua Svizzera. C...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 10:35
Come riporta La Nazione in edicola oggi, su Biraghi c’è il Milan, che lo ha inserito tra i papabili sostituiti in caso di partenza di Ricardo Rodriguez, protagonista al Mondiale con la sua Svizzera. Così, se Rodriguez dovesse effettivamente lasciare Milano, ecco che i rossoneri potrebbero bussare alla porta di Corvino e chiedere Biraghi.