Gazzetta, Pjaca arriva dopo il mondiale. Per Pasalic la Fiorentina..
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe in vantaggio per Pasalic. Pjaca arriverà invece..
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 09:45
Come scritto questa mattina sulle pagine del quotidiano La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già chiuso per Marko Pjaca della Juventus. Il giocatore peró, arriverebbe dopo il mondiale che il ragazzo sta dispuntando col la Croazia. Per Pasalic invece, i viola restano in vantaggio nonostante un forte inserimente dell'Atalanta