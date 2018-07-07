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Gazzetta, Pjaca arriva dopo il mondiale. Per Pasalic la Fiorentina..

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe in vantaggio per Pasalic. Pjaca arriverà invece..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 09:45
Gazzetta, Pjaca arriva dopo il mondiale. Per Pasalic la Fiorentina.. - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Come scritto questa mattina sulle pagine del quotidiano La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già chiuso per Marko Pjaca della Juventus. Il giocatore peró, arriverebbe dopo il mondiale che il ragazzo sta dispuntando col la Croazia. Per Pasalic invece, i viola restano in vantaggio nonostante un forte inserimente dell'Atalanta

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