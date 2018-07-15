Gazzetta, la Juventus vuole l'obbligo di riscatto per Pjaca. Corvino vuole il diritto e prepara Berardi

Pantaleo Corvino è pronto a dare il via all’operazione Pjaca. Una battaglia dura, dall’esito incerto. Il responsabile dell’area tecnica viola ha da tempo raggiunto un accordo con il croato. Ma i primi...

Pantaleo Corvino è pronto a dare il via all’operazione Pjaca. Una battaglia dura, dall’esito incerto. Il responsabile dell’area tecnica viola ha da tempo raggiunto un accordo con il croato. Ma i primi contatti con la Juve sono stati negativi. Corvino ha proposto a Marotta questa base d’accordo: prestito di Pjaca per una stagione con diritto di riscatto a 20 milioni. Perché la Fiorentina non vuole mettere subito i soldi sul piatto? Per due motivi: prima di tutto perché vuole verificare durante un intero torneo l’integrità fisica di un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto più di un problema fisico e poi perché vuole avere la possibilità di dilazionare il pagamento nel tempo. Un po’ come ha fatto la Juve quando ha chiuso l’operazione Bernardeschi.

La risposta da casa bianconera

è stata secca:su queste basi Pjaca non può venire a Firenze. Marotta e Paratici sono d’accordo sulla valutazione dell’attaccante croato a 20 milioni. Ma pretendono che il riscatto sia obbligatorio. Partita complicata. Certo, Pjaca potrebbe «aiutare» la Fiorentina bocciando altre possibili destinazioni. E

un segnale in questo senso è già arrivato. Il procuratore di Marko ha lasciato cadere nei giorni scorsi altri sondaggi. La Juve, però, dopo l’operazione CR7 vuole fare cassa (sicura) con la vendita dei giocatori che non ritiene indispensabili. Pjaca è uno di questi.

Corvino avrà la prossima settimana un nuovo contatto con la dirigenza bianconera. Nel frattempo sta preparando anche il piano B che porta a De Paul dell’Udinese e Berardi del Sassuolo. Anche in questo caso la Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto. Più facile nel caso di De Paul. Il club di Squinzi infatti è disposto, come la Juve, a cedere il suo gioiello solo a titolo definitivo.

La Gazzetta dello Sport