La Gazzetta Dello Sport, patto Badelj-Fiorentina in attesa del mondiale, tutto è ancora possibile
Si continua a parlare del futuro di Milan Badelj, ormai divenuto tormentone. Su La Gazzetta Dello Sport che analizza i giocatori in scadenza di contratto a Giugno 2018. Il croato ha stretto un patto c...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2018 08:49
Si continua a parlare del futuro di Milan Badelj, ormai divenuto tormentone. Su La Gazzetta Dello Sport che analizza i giocatori in scadenza di contratto a Giugno 2018. Il croato ha stretto un patto con la Fiorentina: non prendere impegni con nessuno fino al mondiale, dando la possibilità alla squadra viola di fare un'offerta per continuare insieme il rapporto. Per lui in pole position c'è la Roma da tempo ma l'approdo di Montella al Siviglia potrebbe portare il croato anche in Spagna.