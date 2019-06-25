Gazzetta, la Fiorentina aspetta il via libera di De Rossi, il suo arrivo blocca quello di Borja Valero

Commisso ieri a Firenze per il calcio storico è stato subito bombardato di domande sul possibile arrivo di Daniele De Rossi. «Io non so niente di mercato. De Rossi è un bravissimo ragazzo. Io non lo c...

Commisso ieri a Firenze per il calcio storico è stato subito bombardato di domande sul possibile arrivo di Daniele De Rossi. «Io non so niente di mercato. De Rossi è un bravissimo ragazzo. Io non lo critico ma nel calcio si inventano tante storie».

Un tono ben diverso da quello usato la sera precedente per stroncare l’ipotesi Balotelli. La verità è che De Rossi è una pista aperta. Piace a Montella e piace a Pradè. È l’uomo di esperienza che potrebbe far da chioccia a Bennacer, il giovane talento dell’Empoli destinato ad approdare in maglia viola.

La Fiorentina aspetta solo il via libera di De Rossi per piazzare l’assalto decisivo. Naturalmente si parla di un contratto annuale. L’eventuale arrivo dell’ex capitano della Roma, su cui resta però vivo un interesse del Milan, chiuderebbe la porta al possibile ritorno di Borja Valero.

La Gazzetta dello Sport