Prova insufficiente del terzino destro Pol Lirola. Ecco le pagelle dei vari quotidiani
Queste le pagelle di Lirola nella gara di campionato giocata ieri contro il Cagliari:Gazzetta dello Sport 4Che ci faccio qui? Non laprende mai, ma proprio mai. E sul goldi Pisacane si fa sovrastare.Co...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 10:12
Queste le pagelle di Lirola nella gara di campionato giocata ieri contro il Cagliari:
Gazzetta dello Sport 4
Che ci faccio qui? Non la
prende mai, ma proprio mai. E sul gol
di Pisacane si fa sovrastare.
Corriere dello Sport 5
Gira a vuoto, accompagna male,
sbaglia la misura di diversi passaggi.