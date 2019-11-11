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Prova insufficiente del terzino destro Pol Lirola. Ecco le pagelle dei vari quotidiani

Queste le pagelle di Lirola nella gara di campionato giocata ieri contro il Cagliari:Gazzetta dello Sport 4Che ci faccio qui? Non laprende mai, ma proprio mai. E sul goldi Pisacane si fa sovrastare.Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 10:12
Prova insufficiente del terzino destro Pol Lirola. Ecco le pagelle dei vari quotidiani - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Corriere Dello Sport
Cagliari
La Gazzetta Dello Sport
Lirola
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Queste le pagelle di Lirola nella gara di campionato giocata ieri contro il Cagliari:

Gazzetta dello Sport 4

Che ci faccio qui? Non la
prende mai, ma proprio mai. E sul gol
di Pisacane si fa sovrastare.

Corriere dello Sport 5

Gira a vuoto, accompagna male,
sbaglia la misura di diversi passaggi.

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