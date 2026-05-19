La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"

Il tecnico del Napoli è il profilo individuato per essere il successore di Gattuso

Un segnale cristallino e privo di ombre: separazione imminente dal Napoli e disponibilità totale a guidare nuovamente l'Italia. Un mese fa, in seguito alle trasparenti dichiarazioni di Conte che, interpellato direttamente sulla panchina azzurra, si era sbilanciato affermando che «qualora ricoprissi il ruolo di presidente della FIGC, farei un pensierino su di me», si era consumato un rapidissimo chiarimento tra il mister e De Laurentiis. Quest'ultimo, intervenuto d'impulso da Las Vegas, aveva successivamente domandato in segreto al proprio allenatore di fare chiarezza sul futuro dicendogli: «Evita di cogliermi di sorpresa, così da permettermi, se necessario, di muovermi per tempo». Una richiesta subito esaudita, dato che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a metà aprile il patron e Conte si sono seduti a un tavolo per chiarire la situazione una volta per tutte. Si chiude così un ciclo di due anni ricco di traguardi, nel cui palmarès spicca un tricolore inatteso – il quarto della storia del club – celebrato da una città in estasi, oltre a una Supercoppa vinta a Riad in piena crisi di organico e a un piazzamento d'onore che garantisce il pass per l'Europa che conta; risultati più che sufficienti per tracciare un bilancio ampiamente positivo e considerare questa parentesi un successo straordinario, nonostante siano emerse divergenze insanabili su questioni strutturali mai risolte, come la priorità di costruire una nuova casa per gli allenamenti e il desiderio di una dirigenza all'altezza dei top club internazionali. Il pedigree di Conte non si discute e il suo nome tornerà d'attualità subito dopo le votazioni in Federazione del 22 giugno, anche perché il legame tra il tecnico e la maglia azzurra è storicamente solido e la sua autorevolezza rappresenta una certezza assoluta. Nel frattempo, la dirigenza partenopea si è mossa avviando i primi contatti e le dovute valutazioni: Maurizio Sarri è balzato in pole position per la panchina, affiancato da Massimiliano Allegri, ed entrambi si trovano in una posizione di vantaggio su Grosso, che rimane comunque un profilo stimato dal presidente. Prima di sbloccare la situazione, però, Sarri dovrà liberarsi dal vincolo che lo lega alla Lazio, mentre Allegri deve blindare l'accesso aritmetico alla Champions League con il Milan, spingendo De Laurentiis, supportato dal direttore sportivo Manna, a utilizzare questi giorni per sciogliere le riserve e prendere la decisione definitiva.