La Gazzetta dello Sport riporta come la Fiorentina abbia dichiarato l’attaccante classe 2000 Dusan Vlahovic incedibile. Commisso in questa sessione di mercato non vacillerà di fronte a nessuna offerta che verrà presentata per accaparrarsi Vlahovic, Juventus avvisata.

LEGGI ANCHE: ANTOGNONI: “COLLOQUIO FINITO IN PAREGGIO. LE BANDIERE CONTANO”