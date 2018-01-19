La Gazzetta Dello Sport, asta con la Samp per Djavan Anderson del Bari terzino classe '95
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport c'è un nuovo nome per la corsia difensiva della Fiorentina: Djavan Anderson. Il giocatore, attualmente in forza al Bari, classe '95 (6 presenze ed 1...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 08:43
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport c'è un nuovo nome per la corsia difensiva della Fiorentina: Djavan Anderson. Il giocatore, attualmente in forza al Bari, classe '95 (6 presenze ed 1 goal) è conteso anche dalla Sampdoria con la quale si starebbe sviluppando una vera e propria asta. Il giocatore olandese, ex Ajax è campione europeo under 17 con gli orange nel 2012.