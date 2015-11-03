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Notizie Anderson Bari Fiorentina

La Gazzetta Dello Sport, asta con la Samp per Djavan Anderson del Bari terzino classe '95

19 gennaio 2018 08:43

Nazione: un nuovo terzino destro può arrivare già a gennaio. Spunta la rivelazione del Bari classe '95...

02 dicembre 2017 09:46

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