Nazione: un nuovo terzino destro può arrivare già a gennaio. Spunta la rivelazione del Bari classe '95...
Su La Nazione di questa mattina si parla del mercato della Fiorentina in entrata. In particolare il quotidiano si concentra sulla difesa. Per il ruolo di terzino destro, infatti, Corvino avrebbe sonda...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 09:46
Su La Nazione di questa mattina si parla del mercato della Fiorentina in entrata. In particolare il quotidiano si concentra sulla difesa. Per il ruolo di terzino destro, infatti, Corvino avrebbe sondato Anderson del Bari, classe 1995 con passaporto olandese e giamaicano. Il giocatore può liberarsi dal club pugliese già in gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto alla fine della stagione.