Tutto il monte ingaggi della Fiorentina, guidano Borja e Tello, la lista completa
Il monte ingaggi viola è di 44 milioni, ecco quanto guadagnano i giocatori della Fiorentina
La Gazzetta dello sport questa mattina in edicola fa i conti degli ingaggi squadra per squadra, calciatore per calciatore. Il monte ingaggi della Fiorentina è di 44 milioni annuali. Il più pagato è Borja Valerio con 1,7 milioni all'anno, il meno pagato invece è il giovane Chiesa con 70 mila euro annuali. Questa la classifica completa
1) Borja Valero 1,7 scadenza 2019
2) Cristian Tello 1,5 scadenza 2017
3) Babacar 1,4 scadenza 2019
4) Kalinic 1,2 scadenza 2019
5) Ilicic 1,2 scadenza 2018
6) Gonzalo 1,2 scadenza 2017
7) Carlos Sanchez 1,2 scadenza 2017
8) Vecino 1,1 scadenza 2021
9) Astori 1,1 scadenza 2019
10) Badelj 1,1 scadenza 2018
11) Zarate 1,1 scadenza 2018
12) Bernardeschi 1 scadenza 2019
13) Tomovic 0,8 scadenza 2020
14) Tatarusanu 0,7 scadenza 2018
15) Cristoforo 0,7 scadenza 2017
16) De Maio 0,7 scadenza 2017
17) Milic 0,5 scadenza 2017
18) Toledo 0,5 scadenza 2018
19) Maxi Olivera 0,5 scadenza 2017
20) Salcedo 0,5 scadenza 2017
21) Diks 0,4 scadenza 2021
22) Lezzerini 0,4 scadenza 2018
23) Dragowski 0,2 scadenza 2021
24) Hagi 0,09 scadenza 2019
25) Chiesa 0,07 scadenza 2020