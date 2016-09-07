Tutto il monte ingaggi della Fiorentina, guidano Borja e Tello, la lista completa

Il monte ingaggi viola è di 44 milioni, ecco quanto guadagnano i giocatori della Fiorentina

La Gazzetta dello sport questa mattina in edicola fa i conti degli ingaggi squadra per squadra, calciatore per calciatore. Il monte ingaggi della Fiorentina è di 44 milioni annuali. Il più pagato è Borja Valerio con 1,7 milioni all'anno, il meno pagato invece è il giovane Chiesa con 70 mila euro annuali. Questa la classifica completa

1) Borja Valero 1,7 scadenza 2019

2) Cristian Tello 1,5 scadenza 2017

3) Babacar 1,4 scadenza 2019

4) Kalinic 1,2 scadenza 2019

5) Ilicic 1,2 scadenza 2018

6) Gonzalo 1,2 scadenza 2017

7) Carlos Sanchez 1,2 scadenza 2017

8) Vecino 1,1 scadenza 2021

9) Astori 1,1 scadenza 2019

10) Badelj 1,1 scadenza 2018

11) Zarate 1,1 scadenza 2018

12) Bernardeschi 1 scadenza 2019

13) Tomovic 0,8 scadenza 2020

14) Tatarusanu 0,7 scadenza 2018

15) Cristoforo 0,7 scadenza 2017

16) De Maio 0,7 scadenza 2017

17) Milic 0,5 scadenza 2017

18) Toledo 0,5 scadenza 2018

19) Maxi Olivera 0,5 scadenza 2017

20) Salcedo 0,5 scadenza 2017

21) Diks 0,4 scadenza 2021

22) Lezzerini 0,4 scadenza 2018

23) Dragowski 0,2 scadenza 2021

24) Hagi 0,09 scadenza 2019

25) Chiesa 0,07 scadenza 2020