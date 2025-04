Gazzetta: “Kean potrebbe rientrare per l’allenamento di lunedì, in vista del match contro il Betis”

La Fiorentina è in apprensione per Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro di Cagliari per recarsi a Parigi a causa di motivi familiari. Il club viola ha sottolineato di non voler affrettare i tempi di rientro, preferendo che il giocatore recuperi serenamente. Secondo La Gazzetta dello Sport, Kean potrebbe tornare ad allenarsi lunedì, con l’obiettivo di essere disponibile per la semifinale di Conference League contro il Betis, in programma giovedì 1 maggio alle 21. L’attaccante salterà quindi la sfida contro l’Empoli, ma cercherà di rientrare in tempo per l’importante impegno europeo.