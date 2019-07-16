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Gazzetta, il terzino Lorenzo Venuti della Fiorentina è vicino a tornare al Lecce in prestito

Secondo La Gazzetta Dello Sport, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti stato richiesto di nuovo dal Lecce in prestito. Il classe 1995 è molto vicino a tornare in giallorosso. Sono in corso nuovi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 09:55
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Secondo La Gazzetta Dello Sport, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti stato richiesto di nuovo dal Lecce in prestito. Il classe 1995 è molto vicino a tornare in giallorosso. Sono in corso nuovi contatti tra i club per la fumata bianca.

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