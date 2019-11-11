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Milan Badelj è tra i peggiori in campo con il Cagliari. Ecco le pagelle nei vari quotidiani sportivi

Queste le pagelle di Milan Badelj:Tuttosport: 4,5Badelj è sempre in ritardo. Va a sprazzi con scarso apporto dei suoi compagni.Gazzetta dello Sport: 4Badelj in mezzo balla manco fosse John Travolta. P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 09:55
Milan Badelj è tra i peggiori in campo con il Cagliari. Ecco le pagelle nei vari quotidiani sportivi -
Rassegna Stampa
Badelj
La Gazzetta Dello Sport
Tuttosport
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Queste le pagelle di Milan Badelj:

Tuttosport: 4,5

Badelj è sempre in ritardo. Va a sprazzi con scarso apporto dei suoi compagni.

Gazzetta dello Sport: 4

Badelj in mezzo balla manco fosse John Travolta. Perde la palla sul gol di Joao Pedro. E Nainggolan lo asfalta.

Corriere dello Sport 4,5

Lento, troppo lento, al massimo
viaggia in seconda quando Nainggolan è in quinta o sesta. Infatti,
perde il sanguinoso pallone poi capitalizzato da Joao Pedro.

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