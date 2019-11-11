Milan Badelj è tra i peggiori in campo con il Cagliari. Ecco le pagelle nei vari quotidiani sportivi
Queste le pagelle di Milan Badelj:Tuttosport: 4,5Badelj è sempre in ritardo. Va a sprazzi con scarso apporto dei suoi compagni.Gazzetta dello Sport: 4Badelj in mezzo balla manco fosse John Travolta. P...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 09:55
Queste le pagelle di Milan Badelj:
Tuttosport: 4,5
Badelj è sempre in ritardo. Va a sprazzi con scarso apporto dei suoi compagni.
Gazzetta dello Sport: 4
Badelj in mezzo balla manco fosse John Travolta. Perde la palla sul gol di Joao Pedro. E Nainggolan lo asfalta.
Corriere dello Sport 4,5
Lento, troppo lento, al massimo
viaggia in seconda quando Nainggolan è in quinta o sesta. Infatti,
perde il sanguinoso pallone poi capitalizzato da Joao Pedro.