Gazzetta dello Sport: Fiorentina e Udinese lavorano allo scambio Saponara-De Paul

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sulle operazioni in entrata ed i uscita che potrebbero caratterizzare il mercato della Fiorentina. L’idea nuova della...

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sulle operazioni in entrata ed i uscita che potrebbero caratterizzare il mercato della Fiorentina. L’idea nuova della dirigenza bianconera porta a Saponara per la trequarti. Il giocatore della Fiorentina è in uscita e vista la richiesta di De Paul di partire, proprio in direzione viola, non è escluso che i club possano studiare uno scambio.