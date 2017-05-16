L'emozionante lettera che la Gazzetta dello Sport ha dedicato e inviato a Giancarlo Antognoni, bandiera immortale della Fiorentina

Una lettera commovente e molto significativa per la bandiera della Fiorentina. Da far leggere ai più piccoli..

Nella giornata di ieri la bandiera della Fiorentina e oggi dirigente della squadra viola Giancarlo Antognoni è stato premiato dalla Gazzetta dello Sport con il premio Giacinto Facchetti, queste la lettera che la testata giornalistica milanese ha inviato all'eterno numero dieci della Fiorentina: "Hanno scritto che giocava a calcio guardando le stelle, mentre gli spettatori sugli spalti si stropicciavano gli occhi, ha scelto Firenze come palcoscenico, rimanendo fedele alla maglia viola per sempre, e con la maglia azzurra ha regalato a tutti gli italiani il mondiale del 1982. Può bastare per dire che Giancarlo Antognoni, è il bello del calcio"