La Gazzetta, Spezia a Gennaio punterà a rinforzare il centrocampo. Il primo nome è Zurkowski

Il centrocampista viola impegnato ai mondiali in Qatar con la Polonia è in uscita dalla Fiorentina e lo Spezia potrebbe sondare il terreno

Secondo La Gazzetta dello Sport, lo Spezia a Gennaio punta a rinforzarsi a centrocampo ed il primo nome in cima alla lista è quello di Szymon Zurkowski, seppur la concorrenza potrebbe far virare l'attenzione su altri elementi, magari all'estro. Per l'attacco piacciono Djuric, Piccoli e Lasagna dell'Hellas Verona, ma anche Nestorovski dell'Udinese. Il prossimo acquisto invece sarà Joao Moutinho, difensore dell'Orlando City.

FIORENTINA SU BOGA

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