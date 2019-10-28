Gazzetta, ecco quanto rischia Franck Ribery per la spinta all'assistente dell'arbitro Passeri
Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante viola Franck Ribery rischia grosso per la spinta che il francese ha rifilato ad un assistente dell'arbitro, Passeri, una volta terminata la gara con la La...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 10:10
Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante viola Franck Ribery rischia grosso per la spinta che il francese ha rifilato ad un assistente dell'arbitro, Passeri, una volta terminata la gara con la Lazio. Il gesto potrebbe costargli fino a 4 giornate di squalifica.