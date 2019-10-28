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Moviola: Guida prende 5 in pagella. Troppi errori insieme all'addettto al VAR Mazzoleni

L'arbitro di Fiorentina-Lazio, Guida commette troppi errori gravi, insieme all'addettto al VAR Mazzoleni. Al 14' Caceres interviene su Lazzari con un braccio sulla schiena, stendendo l'esterno laziale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 10:26
Moviola: Guida prende 5 in pagella. Troppi errori insieme all'addettto al VAR Mazzoleni - ROME, ITALY - MARCH 13: The referee Marco Guida gestures during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on March 13, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
ROME, ITALY - MARCH 13: The referee Marco Guida gestures during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on March 13, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Rassegna Stampa
Guida
Mazzoleni Var
Arbitro Fiorentina Lazio
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L'arbitro di Fiorentina-Lazio, Guida commette troppi errori gravi, insieme all'addettto al VAR Mazzoleni. Al 14' Caceres interviene su Lazzari con un braccio sulla schiena, stendendo l'esterno laziale: caduta da rigore netto, ma Guida fa proseguire l'azione. All’89’ Lukaku fa cadere interra con la coscia Sottil però anche qui l'arbitro non fischia fallo, e nasce il contropiede del gol vittoria della Lazio. Guida si consulta col Var ma non va a vedere e convalida un gol che andava annullato. Il rigore per il mani di Ranieri con il giallo per le nuove regole ci sta, conclude la serata no.

Fonte: Gazzetta

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