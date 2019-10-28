Moviola: Guida prende 5 in pagella. Troppi errori insieme all'addettto al VAR Mazzoleni

L'arbitro di Fiorentina-Lazio, Guida commette troppi errori gravi, insieme all'addettto al VAR Mazzoleni. Al 14' Caceres interviene su Lazzari con un braccio sulla schiena, stendendo l'esterno laziale...

L'arbitro di Fiorentina-Lazio, Guida commette troppi errori gravi, insieme all'addettto al VAR Mazzoleni. Al 14' Caceres interviene su Lazzari con un braccio sulla schiena, stendendo l'esterno laziale: caduta da rigore netto, ma Guida fa proseguire l'azione. All’89’ Lukaku fa cadere interra con la coscia Sottil però anche qui l'arbitro non fischia fallo, e nasce il contropiede del gol vittoria della Lazio. Guida si consulta col Var ma non va a vedere e convalida un gol che andava annullato. Il rigore per il mani di Ranieri con il giallo per le nuove regole ci sta, conclude la serata no.

Fonte: Gazzetta