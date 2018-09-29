Gazzetta: pioggia di rinnovi in casa Fiorentina, anche Veretout pronto a prolungare l'accordo

La Fiorentina, a giudicare dalle mosse degli ultimi giorni, sembra avere tutta l'intenzione di blindare i suoi gioielli, mettendoli al sicuro dalle insidie che sempre si annidano sul mercato.Infatti,...

La Fiorentina, a giudicare dalle mosse degli ultimi giorni, sembra avere tutta l'intenzione di blindare i suoi gioielli, mettendoli al sicuro dalle insidie che sempre si annidano sul mercato.

Infatti, dopo le voci sui rinnovi di Chiesa, Simeone e Benassi oltre che di mister di Pioli, pare che anche Jordan Veretout possa prolungare il contratto che lo lega alla società gigliata.

Il patron della Viola, Andrea Della Valle, quest'oggi sarà a Firenze e, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei temi all'ordine del giorno potrebbe essere proprio il rinnovo dell'accordo con il centrocampista francese, in scadenza nel 2021.