La Nazione: Andrea Della Valle arriva a Firenze, incontro con la squadra e poi il capitolo rinnovi

Oggi il patron viola sarà al centro sportivo “Davide Astori” per stare vicino alla squadra dopo i fattacci di San Siro. E’ curioso di farsi raccontare da chi ha vissuto in diretta gli errori di Mazzol...

Oggi il patron viola sarà al centro sportivo “Davide Astori” per stare vicino alla squadra dopo i fattacci di San Siro. E’ curioso di farsi raccontare da chi ha vissuto in diretta gli errori di Mazzoleni. Della Valle, inoltre, ribadirà a Pioli e ai giocatori che la Fiorentina sarà più forte delle cattive intenzioni e degli arbitraggi a senso unico.

Nella sua due giorni a Firenze, il patron potrebbe già pensare al futuro di alcuni elementi della rosa. In programma entro la fine del 2018 ci sono almeno tre rinnovi importanti. Chiesa e Simeone, ad esempio, potrebbero essere al centro di una proposta di rinnovo che la Fiorentina ha intenzione di affrontare con il doppio obiettivo di blindare al meglio i suoi giocatori più pregiati e allo stesso di contraccambiare la loro fiducia nel progetto viola l’estate scorsa.

E poi Pioli, con il club viola che potrebbe offrire all’allenatore il prolungamento del contratto.

Fonte: La Nazione