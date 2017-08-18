Pronostici Gazzetta, la Fiorentina arriva 8° in classifica. Federico Chiesa miglior giovane insieme a Conti del Milan

La Gazzetta dello Sport stila le sue previsioni per il nuovo campionato che sta per iniziare. Niente Europa per la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport stila le previsioni in vista del prossimo campionato di Serie A. Secondo la rosea lo Scudetto andrà al Napoli, davanti a Juventus, Inter e Milan. E la Fiorentina? Il quotidiano la piazza all’ottavo posto al momento, ma con la possibilità di diventare la sorpresa del campionato.

“I viola hanno ceduto pezzi pregiati e riparte a caccia di tranquillità con un tecnico preparato come Pioli. La piazza di Firenze mugugna, ma partire a luci spente, senza troppe aspettative, come ha fatto l’Atalanta dodici mesi fa, può stupire"

Su chi sarà il miglior giovane del campionato: insieme ad Andrea Conti del Milan spunta Federico Chiesa.